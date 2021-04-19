Россию могут накрыть природные пожары

Высокая пожароопасность наблюдается в ряде российских регионов. Это связано с ранним потеплением. Такая ситуация не характерна для середины апреля, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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По его словам, такой скачок температур вызван попаданием тёплых воздушных масс с запада Европы.

Вероятность природных пожаров существенно повышена на востоке Волгоградской области, в Калмыкии, в Астраханской области, а также на востоке Ставрополья и на севере Дагестана. Кроме того, высокая пожарная опасность сохраняется на юге Бурятии и Забайкальского края, а также на юго-западе Приморья.

Специалисты классифицируют это как четвёртый класс пожарной опасности, передаёт РИА Новости.

К концу недели, отметил Вильфанд, сразу в нескольких регионах температура воздуха будет превышать среднесуточную климатическую норму на 12–14 градусов. Речь идёт об Архангельской области, Коми, Ямало-Ненецком автономном округе и севере Урала.