Пока вы спали: россиян предупредили о росте налога на недвижимость

Он напомнил, что в России регулярно проводится кадастровая оценка стоимости недвижимости, от которой зависит размер налога.

Представители правительства Чехии отметили, что российская компания вряд ли будет допущена даже к оценке безопасности на фоне того, что спецслужбы России подозреваются в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.