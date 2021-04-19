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Пока вы спали: россиян предупредили о росте налога на недвижимость

Елена Прошина
1 час назад
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Эксперт предупредил о росте налога на недвижимость

Рост цен на жилье в России повлечет за собой и увеличение налога на недвижимость. Об этом заявил РИА Новости общественный уполномоченный в Москве по вопросам судебной экспертизы и оспариванию кадастровой стоимости Кирилл Кулаков.
Он напомнил, что в России регулярно проводится кадастровая оценка стоимости недвижимости, от которой зависит размер налога.
«Предположим, что для жилья [кадастровая стоимость] вырастет на 20%. Налог для большинства квартир составляет 0,1% от государственной кадастровой стоимости. Таким образом, налог вырастет на 20%», - пояснил Кулаков.

Чешские политики выступили против участия России в модернизации АЭС

Российская госкорпорация «Росатом» не должна быть допущена к тендеру на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы». Такое мнение высказали чешский премьер Андрей Бабиш, вице-премьер Карел Гавличек и глава МВД Ян Гамачек, пишет телеканал CT24.
Представители правительства Чехии отметили, что российская компания вряд ли будет допущена даже к оценке безопасности на фоне того, что спецслужбы России подозреваются в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

Bloomberg: накопленные в пандемию запасы нефти почти исчерпаны

Запас нефти в хранилищах, образовавшийся за время пандемии, сократился к февралю с 249 млн баррелей до 57 млн. С тех пор он еще сильнее уменьшился и в ряде стран «вернулся к среднему уровню за последние пять лет». Об этом со ссылкой на специалистов Международного энергетического агентства (МЭА) и Citigroup пишет Bloomberg.
Избыточные запасы нефти пока сохраняются в Китае, который придержал «черное золото» для новых нефтеперерабатывающих предприятий.
По данным экспертов, увеличение спроса на нефть связано с восстановлением экономики и решением ОПЕК+ сократить объемы добычи.

Американцы высмеяли Байдена за антироссийские санкции

Читатели Fox News после введения американских санкций против России и объявления о высылке Москвой американских дипломатов в ответ на аналогичные действия Вашингтона пришли к выводу, что президент США Джо Байден не способен занимать столь высокий пост. Перевод их комментариев сделало ИноСМИ.
«Неужели у кого-то еще остались сомнения в том, что Байден не годится даже для должности председателя «клуба книги месяца», не говоря уже о должности президента США?», «Владимир Путин никого не боится. Он русский, а русские никого не боятся. Очень глупо со стороны Соединенных Штатов провоцировать войну с Россией», - уверены американцы.

Володин предрек новые «удары» США по России

США невыгодна сильная Россия и следует ожидать новых «ударов» со стороны западных стран, заявил в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Видя, что экономика развивается даже в ситуации с пандемией, предполагаю, что удары будут направлены на нашу промышленность, топливно-энергетическую отрасль, с целью остановить экономическое развитие Российской Федерации», - отметил он.
Общество,Ян Гамачек,Андрей Бабиш,Кирилл Кулаков,Джозеф Байден,Вячеслав Володин,Владимир Путин,Международное энергетическое агентство,Госдума,Росатом,МВД,InoSMI.Ru,Fox News,Bloomberg,РИА Новости,
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