Когда это все закончится: россияне лишатся дешевой замены бензина

Автор «Взгляда» Михаил Кувырко рассказал , что рост цен нанес удар по программе перехода на газомоторное топливо (ГМТ) в России . В марте ГМТ стало лидером по росту цен среди непродовольственных товаров, подорожав к февралю на 6,5 процента (бензин в феврале стал дороже на 1,12 процента).

Фото: Рамблер Рамблер

В некоторых регионах, по данным «Взгляда», рост цен оказался «еще более драматичным»: к примеру, в Новосибирской области в марте ГМТ подорожало на 18 процентов, до 29,57 рубля за кубометр.

При этом в прошлом году ГМТ в среднем стоило 19,48 рубля за кубометр, в 2,5-3 раза дешевле бензина. Еще более выгодным его сделали государственные субсидии: в России запустили программу на 19,3 миллиарда рублей, предполагающую компенсацию 60 процентов затрат на установку газобаллонного оборудования (ГБО).

«Рост цен на ГМТ не приводит к увеличению спроса на этот продукт – скорее, наоборот. Клиенты газовых заправочных комплексов задают вопросы, в чем же выгода по сравнению с дизелем, и говорят о планах по переходу на бензин», – рассказал основатель платформы по онлайн-покупке бензина Benzuber Артем Скворцов.

Он отметил, что топливной рознице не хватает сжиженных углеводородных газов, так как значительную их часть перенаправили на переработку для изготовления полимеров.

Аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк добавил, что для ГМТ нет демпферного механизма, сдерживающего цены на бензин, поэтому цены формируются по рыночному принципу.

Как писал «Рамблер», в прошлом году эксперт VYGON Consulting Иван Тимонин подсчитал, что переход с бензина на газомоторное топливо снизит траты водителей на заправку в три раза

Он рассказал, что у бензиновой Lada Vesta траты на топливо составляют три рубля за километр, а у этого же автомобиля на компримированном природном газе (КПГ) – один рубль.