44 ребенка вернулись в Россию из Сирии

Ранее сообщалось, что Кузнецовой были переданы 34 российских ребенка, которые находились в лагерях беженцев. Кроме того, еще 10 детей были переданы из приюта Дамаска. "Я видела, как живут дети в приюте Дамаска, для них созданы все условия для жизни и развития, с ними рядом заботливые воспитатели. Но дома этих детей ждут и очень за них волнуются родственники, они не виделись несколько лет. А некоторые бабушки и дедушки своих внуков видели только на фотографиях. Еще 10 детей мы забираем с собой, чтобы вернуть их домой, на родину", - приводятся слова Кузнецовой.