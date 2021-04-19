В новые электронные паспорта добавят отпечатки пальцев

Новые электронные паспорта россиян будут выпускаться в формате пластиковой карты, в них добавят отпечатки двух пальцев владельцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию МВД.

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В процессе выдачи потребуется цифровое фотографирование гражданина и сканирование отпечатков папиллярных узоров двух пальцев рук, — рассказали в ведомстве.

Также в ведомстве отметили, что по желанию владельца новый электронный паспорт будет содержать электронную подпись.

Паспорта нового образца в Москве начнут выдавать с декабря 2021 года, в регионах — по мере технической готовности, но не позднее июля 2023 года.