Массовую драку из-за денег в «Афимолле» сняли на видео

Блогер Tik-Tok Анджан спровоцировал массовую драку в торговом центре «Афимолл» в Москве.
Видео публикует telegram-канал «Moscowmap». Потасовка возникла из-за разбросанных молодым человеком денег.
На кадрах можно увидеть, как блогер, собравший толпу, разбрасывает пачки с купюрами. Люди начинают драться, за деньг, расталкивать друг друга. Всё это время Анджан снимал происходящее на видео. Сумма разбросанных денег не уточняется.
По информации пресс-службы администрации ТЦ, блогер собрал около 50 человек. Деньги он кидал с третьего этажа.