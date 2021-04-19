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Массовую драку из-за денег в «Афимолле» сняли на видео

Александр Кузьмин
42 минуты назад
Блогер Tik-Tok Анджан спровоцировал массовую драку в торговом центре «Афимолл» в Москве.
Видео публикует telegram-канал «Moscowmap». Потасовка возникла из-за разбросанных молодым человеком денег.
На кадрах можно увидеть, как блогер, собравший толпу, разбрасывает пачки с купюрами. Люди начинают драться, за деньг, расталкивать друг друга. Всё это время Анджан снимал происходящее на видео. Сумма разбросанных денег не уточняется.
По информации пресс-службы администрации ТЦ, блогер собрал около 50 человек. Деньги он кидал с третьего этажа.
Общество,Видео,Москва,
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