Массовую драку из-за денег в «Афимолле» сняли на видео

На кадрах можно увидеть, как блогер, собравший толпу, разбрасывает пачки с купюрами. Люди начинают драться, за деньг, расталкивать друг друга. Всё это время Анджан снимал происходящее на видео. Сумма разбросанных денег не уточняется.