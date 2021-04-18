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Россиянам рассказали, как распознать слежку мобильного приложения

Ferra.ruиещё 2
7 часов назад
Руководитель группы развития центра продуктов Solar Dozor компании «Ростелеком-Солар» Алексей Кубарев рассказал россиянам, как распознать слежку мобильного приложения. По его словам, подавляющее большинство бесплатных мобильных программ занимаются сбором данных о пользователях.
Россиянам рассказали, как распознать слежку мобильного приложения
Фото: Ferra.ruFerra.ru
Он отметил, что зачастую это обусловлено монетизацией бесплатных приложений. Он также перечислил данные, которые могут собирать программы.
“Это может быть адрес электронной почты, номер телефона, текущая геолокация, возраст, пол, международный идентификатор мобильного оборудования (IMEI), MAC-адрес (Media Access Control”, — поделился Кубарев.
Кроме того, приложения могут заполучить и паспортные данные, если они вводились пользователем. Заподозрить слежку можно по разрешениям, которые запрашивает программа. Она может просить доступ к геолокации и к медиа. Насторожиться стоит и в случае, если программа для чтения книг запрашивает доступ к камере, контактам и микрофону.
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