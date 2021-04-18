Россиянам рассказали, как распознать слежку мобильного приложения

Он отметил, что зачастую это обусловлено монетизацией бесплатных приложений. Он также перечислил данные, которые могут собирать программы.

Кроме того, приложения могут заполучить и паспортные данные, если они вводились пользователем. Заподозрить слежку можно по разрешениям, которые запрашивает программа. Она может просить доступ к геолокации и к медиа. Насторожиться стоит и в случае, если программа для чтения книг запрашивает доступ к камере, контактам и микрофону.