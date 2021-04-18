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В России хотят возродить строительство по типовым проектам

Парламентская газета
22 минуты назад
В законодательстве предложили установить нормы о подготовке типовой проектной документации для строительства капитальных объектов. Такой законопроект (  1147175-7) правительства планируется рассмотреть на пленарных заседаниях Госдумы в первом чтении.
Строительство по типовым проектам хотят возродить
Фото: АГН МОСКВА АГН МОСКВА
Стремительные изменения в строительной отрасли, технических регламентах и сводах правил зачастую не позволяют в неизменном виде повторно применять экономически эффективную проектную документацию повторного использования, отмечают в правительстве. В связи с этим, предлагается исключить из Градостроительного кодекса РФ институт экономически эффективной проектной документации повторного использования и развить институт типового проектирования, сделав типовую проектную документацию составной частью единого государственного реестра заключений (ЕГРЗ) экспертизы проектной документации объектов капитального строительства.
Типовая проектная документация будет готовиться с применением экономичных ресурсо- и энергосберегающих архитектурно-планировочных, конструктивных, инженерно-технических, организационно-технологических решений и отбираться Минстроем из числа документации, получившей положительное заключение госэкспертизы и размещенной в ЕГРЗ. Со дня включения сведений о типовой проектной документации в единый реестр застройщики будут вправе ее использовать применительно к объекту аналогичному по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории.
Госзаказчикам будут предоставлять типовые проектные решения на безвозмездной основе. Обязательное применение таких проектов всеми застройщиками не предполагается. Вместе с тем проектом предусматривается, что правительством может быть установлено обязательное использование типовой проектной документации, однако только в случаях, когда объекты строительства создаются за счет бюджетных средств. В кабмине ожидают, что институт типового проектирования позволит снизить затраты и ускорить строительство объектов, финансируемых за счёт бюджета.
Общество,Минстрой,Госдума,Россия,
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