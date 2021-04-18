Строительство по типовым проектам хотят возродить

Стремительные изменения в строительной отрасли, технических регламентах и сводах правил зачастую не позволяют в неизменном виде повторно применять экономически эффективную проектную документацию повторного использования, отмечают в правительстве. В связи с этим, предлагается исключить из Градостроительного кодекса РФ институт экономически эффективной проектной документации повторного использования и развить институт типового проектирования, сделав типовую проектную документацию составной частью единого государственного реестра заключений (ЕГРЗ) экспертизы проектной документации объектов капитального строительства.

Госзаказчикам будут предоставлять типовые проектные решения на безвозмездной основе. Обязательное применение таких проектов всеми застройщиками не предполагается. Вместе с тем проектом предусматривается, что правительством может быть установлено обязательное использование типовой проектной документации, однако только в случаях, когда объекты строительства создаются за счет бюджетных средств. В кабмине ожидают, что институт типового проектирования позволит снизить затраты и ускорить строительство объектов, финансируемых за счёт бюджета.