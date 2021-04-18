Строительство по типовым проектам хотят возродить

Типовая проектная документация будет готовиться с применением экономичных ресурсо- и энергосберегающих архитектурно-планировочных, конструктивных, инженерно-технических, организационно-технологических решений и отбираться Минстроем
из числа документации, получившей положительное заключение госэкспертизы и размещенной в ЕГРЗ. Со дня включения сведений о типовой проектной документации в единый реестр застройщики будут вправе ее использовать применительно к объекту аналогичному по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории.