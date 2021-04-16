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Пенсионер умер после прививки от COVID в Петербурге

Вероника Полынина
20 минут назад
В Санкт-Петербурге пенсионер скончался после прививки от коронавируса, сообщает РИА «Новости».
Пенсионер умер после прививки от COVID в Петербурге
Фото: РИА НовостиРИА Новости
80-летний пенсионер скончался в течение часа после вакцинации. После получения первого компонента вакцины он провел под наблюдением врачей положенные полчаса, а затем пошел домой.
По пути мужчина упал, смерть была мгновенной.
Патологоанатомическое исследование выяснило, что смерть пенсионера наступила от остановки сердца на фоне хронической ишемической болезни сердца и не была следствием вакцинации.
«Признаков нежелательных реакций в ответ на введение вакцины не выявлено», - говорится в сообщении пресс-службы петербургского комздрава.
Общее число случаев смерти после вакцинации от коронавируса в Петербурге достигло трех человек. Первый случай произошел перед Новым годом. 49-летний учитель ОБЖ сделал прививку, будучи зараженным коронавирусом. После месяца тяжелого течения болезни он скончался. Спецкомиссия, собранная комздравом Петербурга для расследования причин смерти, установила, что его гибель не связана с приемом вакцины.
Как писал «Рамблер», ранее издание EUobserver, ссылаясь на документы, поступившие в распоряжение Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА), сообщило, что у 10 человек в России были осложнения после вакцинации «Спутником V», четверо из них умерли. При этом издание отмечает, что смерти могли не быть связаны с вакцинацией.
Общество,РИА Новости,Санкт-Петербург,
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