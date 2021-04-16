Пенсионер умер после прививки от COVID в Петербурге

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80-летний пенсионер скончался в течение часа после вакцинации. После получения первого компонента вакцины он провел под наблюдением врачей положенные полчаса, а затем пошел домой.

По пути мужчина упал, смерть была мгновенной.

Патологоанатомическое исследование выяснило, что смерть пенсионера наступила от остановки сердца на фоне хронической ишемической болезни сердца и не была следствием вакцинации.

«Признаков нежелательных реакций в ответ на введение вакцины не выявлено», - говорится в сообщении пресс-службы петербургского комздрава.

Общее число случаев смерти после вакцинации от коронавируса в Петербурге достигло трех человек. Первый случай произошел перед Новым годом. 49-летний учитель ОБЖ сделал прививку, будучи зараженным коронавирусом. После месяца тяжелого течения болезни он скончался. Спецкомиссия, собранная комздравом Петербурга для расследования причин смерти, установила, что его гибель не связана с приемом вакцины.