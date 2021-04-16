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Прокуратура подала иск о признании штабов Навального и ФБК экстремистскими организациями

ТАССиещё 5
23 минуты назад
Прокуратура Москвы подала иск в Московский городской суд о признании экстремистскими организациями ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан в РФ НКО-иноагентом), Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ) и штабов Навального. Об этом журналистам сообщили в пятницу в пресс-службе прокуратуры столицы.
ФБК потребовали признать экстремистской организацией
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"По поручению Генеральной прокуратуры РФ прокуратурой Москвы проведена проверка некоммерческих организаций ФБК, ФЗПГ и "Штабы Навального". По результатам проверки прокуратурой города Москвы в Московский городской суд направлено административное исковое заявление о признании экстремистскими организаций ФБК, ФЗПГ, "Штабы Навального" в связи с фактическим осуществлением ими экстремистской деятельности", - отметили в прокуратуре.
В ведомстве заявили, что под прикрытием либеральных лозунгов эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации.
"Фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции", - заявили в прокуратуре.
В сообщении указано, что этими структурами осуществляется деятельность иностранных и международных организаций на территории Российской Федерации, в отношении которых принято решение о признании их деятельности нежелательной.
Общество,Фонд борьбы с коррупцией,Мосгорсуд,Генпрокуратура РФ,Москва,Россия,
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