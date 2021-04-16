ФБК потребовали признать экстремистской организацией

"По поручению Генеральной прокуратуры РФ прокуратурой Москвы проведена проверка некоммерческих организаций ФБК, ФЗПГ и "Штабы Навального". По результатам проверки прокуратурой города Москвы в Московский городской суд направлено административное исковое заявление о признании экстремистскими организаций ФБК, ФЗПГ, "Штабы Навального" в связи с фактическим осуществлением ими экстремистской деятельности", - отметили в прокуратуре.
"Фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции", - заявили в прокуратуре.