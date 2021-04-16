ФБК потребовали признать экстремистской организацией

В ведомстве заявили, что под прикрытием либеральных лозунгов эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации.

В сообщении указано, что этими структурами осуществляется деятельность иностранных и международных организаций на территории Российской Федерации, в отношении которых принято решение о признании их деятельности нежелательной.