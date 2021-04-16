Заберите нелегалов: Требование МВД к странам СНГ

Александр Горовой Заместитель главы МВД РФ обратился к представителям стран СНГ. Он попросил обеспечить профилактику в работе с нелегальными мигрантами на территории России , чтобы дело не дошло до их принудительного выдворения. Об этом сообщает ТАСС.

Горовой предупредил об этом во время пленарного заседания Межпарламентской ассамблеи СНГ.

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«Много ваших граждан, которые на сегодняшний день находятся на территории моей страны незаконно. И если мы с вами вот эту численность до 15 июня не уберем, как того подразумевает указ президента, эти люди будут подвергнуты наказанию, вплоть до выдворения и закрытия границ», — заявил замглавы МВД России.

По его словам, нужно провести агитационную работу на территории государства при помощи СМИ. Горовой добавил, что какой-либо правоприменительной практики к гражданам стран СНГ, проживающим в Российской Федерации незаконно, при нарушении миграционных режимов применять не намерены.

За прошедший год в России количество нелегально работающих иностранцев сократилось на 40%. Об этом 5 апреля сообщили в пресс-центре МВД РФ.

В правоохранительном ведомстве добавили, что если обычно в России находились от 9 до 11 миллионов иностранных граждан, то в 2020 году их численность составила примерно 5,5 миллиона, большинство их которых — это граждане стран СНГ.

Также в два раза уменьшилось и количество нарушений правил въезда либо режима пребывания в стране. Всего правоохранители выявили свыше 204 тыс. нарушений, что на 51,8% меньше аналогичного периода 2019 года.

Магомедсалам Магомедов. Число россиян, которые отрицательно относятся к мигрантам, в 2020 году выросло на 7,5%. Это происходит на фоне формирования этнических анклавов из трудовых мигрантов, существенно затрудняющих их адаптацию в российском обществе, сообщил на совещании по реализации стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025 года заместитель руководителя Администрации президента

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"Так, в 2020 году практически каждый четвертый респондент заявил об отрицательном отношении к мигрантам. При этом имеется негативная динамика. На 7,5% выросло количество людей, которые стали плохо относиться к мигрантам. Данная ситуация оказывает существенное влияние на состояние межнациональных отношений. В СФО (Сибирском федеральном округе - прим. ТАСС) здесь 22,3% негативно относятся к мигрантам", - сказал Магомедов.

Он отметил, что этнические анклавы, которые чаще всего формируются из трудовых мигрантов и членов их семей, заметно усложняют их адаптацию в российском обществе, что способствует не только его криминализации, но и создает благоприятную почву для проявления национализма и ксенофобии. Среди факторов, влияющих на отношение к мигрантам в Сибири, Магомедов перечислил распространение идеологии экстремизма, совершение противоправных действий, вызывающее поведение представителей некоторых национальностей.

Число мигрантов в России сильно уменьшилось за последний год, и сейчас их даже недостаточно для реализации амбициозных проектов. Об этом 8 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова

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«Я, честно говоря, не знаком с материалами каких-то социологических исследований об отношении россиян к мигрантам, поэтому я никак не смогу это прокомментировать и не буду это делать», — сказал Песков, отвечая на вопрос, фиксирует ли Кремль рост недовольства россиян мигрантами и считают ли это потенциальной угрозой для безопасности страны.

Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что может только констатировать реальность, которая говорит о том, что вообще-то мигрантов стало совсем мало у нас за последний год. «И этих самых мигрантов нам очень и очень не хватает для реализации амбициозных планов», — добавил он.

По словам Пескова, он имеет в виду проекты в сфере строительства.

«Мы должны строить больше, чем мы строим сейчас. Должны строить больше ощутимо. Но для этого нужны рабочие руки. Их стало меньше из-за пандемии», — отметил представитель Кремля.

Что касается детей мигрантов, то, по словам пресс-секретаря, эта тема обсуждалась на недавнем заседании Совета при президенте по межнациональным отношениям.

«Россия, как государство, должна предоставлять условия для детей мигрантов с тем, чтобы они адаптировались в российском обществе — многонациональном, многоконфессиональном», — отметил Песков.

Количество детей мигрантов в российских школах должно быть таким, чтобы можно было их адаптировать к местной культуре и языковой среде, а также не допустить ситуации, как в западных странах, где целые школы оказываются укомплектованными только такими детьми. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям.

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"Сейчас нет готовых рецептов, но совершенно очевидно, что количество детей мигрантов в наших школах должно быть таким, чтобы это позволяло их не формально, а фактически глубоко адаптировать к российской языковой среде. Но не только к языковой — к культурной вообще, чтобы они могли погружаться в систему наших российских ценностей", — цитирует РИА Новости российского президента.

Он добавил, что в Европе и США бывают случаи, когда в учебных заведениях процент детей мигрантов становится преобладающим и местные жители принимают решение забрать своих детей, что приводит к образованию школ, полностью укомплектованными детьми мигрантов. По мнению Путина, такого сценария в России нельзя допустить.

Регистрация иностранных рабочих в электронных реестрах, как и их потенциальных работодателей, станет обязательной для работы в России. Об этом рассказали в МВД. В ведомстве разрабатывают законопроект, которым предусмотрена реформа порядка привлечения иностранных граждан к трудовой деятельности путем введения двух электронных реестров: иностранных работников и их работодателей. В подготовке соответствующего законопроекта участвуют заинтересованные ведомства, документ также обсуждается с экспертным и бизнес-сообществами.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе ведомства, иностранцы смогут трудиться, а работодатели привлекать иностранных работников при условии наличия записи в соответствующих реестрах.

Количество поставленных на миграционный учет иностранцев и лиц без гражданства за два месяца текущего года сократилось в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом следует из материалов МВД России о миграционной ситуации в стране за январь-февраль 2021 года.

Так, за два месяца текущего года на учет поставлены 1,084 млн граждан, в то время как в 2020 году данная цифра составила почти 2,260 млн человек. Также с начала года почти в два раза меньше было оформлено патентов. Если в 2021 году их число составило более 112 300, то годом ранее - почти 204 тыс. По данным МВД, также с начала года снизилось число оформленных приглашений иностранцам и лицам без гражданства - свыше 15 800 человек, в то время как в 2020 их число превысило 56 300.

Вместе с тем, как свидетельствуют материалы МВД, отмечается снижение количества оформленных виз для иностранцев и лиц без гражданства. Если в текущем году их почти 18 300, то в 2020 году почти 31 490. Также в январе-феврале меньше оформлено первичных разрешений на временное проживание иностранным гражданам и лицам без гражданства - чуть более 17 тыс. в 2021 году, в то время как за аналогичный период прошлого года данная цифра составляла почти 26 550.