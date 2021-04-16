Россияне рассказали, почему откладывают занятия спортом

Специалисты Национального фитнес-сообщества (НФС) выяснили, почему россияне откладывают занятия спортом. Об этом сообщает РИА "Новости".

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Исследователи выделили несколько ключевых причин, среди которых самыми распространенными стали отсутствие свободного времени (33,3%), удаленное расположение физкультурно-оздоровительных объектов и мест для занятий (15,17%), а также лень (13,2%).

Кроме того, от физической нагрузки россияне отказываются из-за состояния здоровья, отсутствия компании для совместных занятый спортом или физкультурой, финансовых трудностях и нехватки достаточного количества физкультурно-спортивных сооружений.

"Не хватает свободного времени респондентам старше 35 лет из-за трудовой занятости, а состояние здоровья как причину спортивной пассивности указывают россияне старше 55 лет", - пояснила президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина.