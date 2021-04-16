В утекшей в Сеть базе сайта Навального обнаружено 70% ботов

В утекшей в Сеть базе электронных почт сайта «Свободу Навальному (является учредителем Фонда борьбы с коррупцией — ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента. — Прим. ред.)!» обнаружено 70% ботов. Об этом сообщают «Открытые медиа».
Ранее директор ФБК Иван Жданов рассказал, что в интернете появилась реальная база электронных почт сайта Free.navalny.com, которая используется командой Алексея Навального для рассылки по электронным адресам через сторонний сервис Mailgun.com.
«Всего в базе 529 тысяч почтовых ящиков, однако, как утверждают хакеры, в базе 70% ботов», — сообщают «Открытые медиа».