9321 случай COVID зафиксировали в России за сутки

За сутки в России выявлен 9321 случай инфицирования коронавирусом. Накануне стало известно о 8995 заболевших. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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Всего в стране с начала эпидемии подтверждено 4 693 469 случаев COVID-19.

За сутки умерли 398 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 397 пациентов. Общее число летальных исходов — 105 193.

За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 4 319 389 пациентов. За сутки выздоровели 8832 человека, накануне — 9109.