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Нарушение прав заключенного: Ефремов впервые увидел жену в колонии

РИА "ФедералПресс"
1 час назад
Российский актер Михаил Ефремов, наконец, встретился с женой в колонии под Белгородом. Он не мог договориться о свидании с ноября 2020 года, пишут в СМИ.
Ефремов в колонии впервые увиделся с женой
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Поддерживал регулярную связь по телефону и в письмах», – сообщает пресса.
Из-за пандемии коронавируса Ефремову запрещали встречаться с родными. Он мог лишь писать им письма и звонить. Секретарь ОНК Алексей Мельников сказал Star Hit, что длительное отсутствие свиданий могут рассмотреть как нарушение прав заключенного.
Последний раз он видел жену в ноябре 2020 года. Даже когда Ефремов приезжал в Москву, увидеться с супругой ему не дали. И вот долгожданная встреча с Софьей Кругликовой состоялась.
В ближайшее время навестить заключенного хочет и его друг Иван Охлобыстин. Он регулярно пишет Ефремову и поддерживает его. Адвокат Петр Хархорин говорил, что на содержание у Михаила нет жалоб. Он работает в швейном производстве.
Общество,Алексей Мельников,Иван Охлобыстин,Михаил Ефремов,Белгород,
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