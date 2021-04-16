Ефремов в колонии впервые увиделся с женой

«Поддерживал регулярную связь по телефону и в письмах», – сообщает пресса.
Из-за пандемии коронавируса Ефремову запрещали встречаться с родными. Он мог лишь писать им письма и звонить. Секретарь ОНК Алексей Мельников сказал Star Hit, что длительное отсутствие свиданий могут рассмотреть как нарушение прав заключенного.
Последний раз он видел жену в ноябре 2020 года. Даже когда Ефремов приезжал в Москву, увидеться с супругой ему не дали. И вот долгожданная встреча с Софьей Кругликовой состоялась.
В ближайшее время навестить заключенного хочет и его друг Иван Охлобыстин. Он регулярно пишет Ефремову и поддерживает его. Адвокат Петр Хархорин говорил, что на содержание у Михаила нет жалоб. Он работает в швейном производстве.