Спящего на крыше автомобиля мужчину сняли на видео

Соня продавил своим телом крышу авто, случай произошёл в Москве на улице Россошанской. Видео публикует «Life».

На кадрах видно, как на крыше припаркованного автомобиля,

спит, свернувшись калачиком неизвестный мужчина. Обувь он поставил рядом с собой на багажнике.

Владелец автомобиля вызвал полицию. Неизвестный представился как «Сергеич». Пьяного мужчину забрал и в отделение полиции для разбирательств. Стоит отметить, что под весом мужчина крыша иномарки была продавлена. Сергеич пообещал возместить ущерб.