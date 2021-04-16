Спящего на крыше автомобиля мужчину сняли на видео

Соня продавил своим телом крышу авто, случай произошёл в Москве
на улице Россошанской. Видео публикует «Life».
На кадрах видно, как на крыше припаркованного автомобиля,
спит, свернувшись калачиком неизвестный мужчина. Обувь он поставил рядом с собой на багажнике.
Владелец автомобиля вызвал полицию. Неизвестный представился как «Сергеич». Пьяного мужчину забрал и в отделение полиции для разбирательств. Стоит отметить, что под весом мужчина крыша иномарки была продавлена. Сергеич пообещал возместить ущерб.
В итоге он вызвал полицейских, которые и разбудили мужчину. Тот оказался пьян, представился Сергеичем. Под весом мужчины крыша автомобиля оказалась продавлена. Его забрали в полицию для разбирательств. В отделе Сергеич пообещал возместить ущерб.