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В Роструде напомнили, как россияне будут отдыхать на майские праздники

Российская Газета
33 минуты назад
При пятидневной рабочей неделе первые две рабочие недели мая в России будут четырехдневными - с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая, напоминает Роструд.
Россиянам напомнили об отдыхе на майские праздники
Фото: Михаил Терещенко / ТАССМихаил Терещенко / ТАСС
Соответственно, отдыхать будем с 1 по 3 мая (в связи Праздником Весны и Труда) и с 8 по 10 мая (в связи с празднованием Дня Победы). "По производственному календарю праздничными нерабочими днями являются 1 и 9 мая. В связи с тем, что 30 апреля является рабочим предпраздничным днем, его продолжительность сокращается на 1 час", - пояснили "Российской газете" в Роструде. 7 мая рабочий день будет полноценным.
Как неоднократно разъясняли в Роструде, никто не запрещает работодателям проявлять инициативу и предоставлять сотрудникам дополнительные выходные. Однако их нужно оплачивать. "Предоставлен­ие работникам дополнительного выходного дня, кроме случаев, установленных труд­овым законодательством, уменьшает норму рабочего времени и может повлечь за собой уменьшение заработ­ной платы. Поэтому, если инициатива исхо­дит от работодателя, последний должен ре­шить вопрос об опл­ате этого выходного дня", - ранее сообщили "РГ" в Роструде.
Сделать это можно путем издания лок­ального нормативного акта. А так как уни­фицированная форма такого приказа не уст­ановлена, он может издаваться в произвол­ьной форме. В приказе следует предусмотреть, что предоставле­нный выходной день подлежит оплате, добавили в Роструде.
Общество,Социология,Роструд,"Российская газета",Россия,
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