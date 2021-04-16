Россиянам напомнили об отдыхе на майские праздники

При пятидневной рабочей неделе первые две рабочие недели мая в России будут четырехдневными - с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая, напоминает Роструд

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС Михаил Терещенко / ТАСС

Соответственно, отдыхать будем с 1 по 3 мая (в связи Праздником Весны и Труда) и с 8 по 10 мая (в связи с празднованием Дня Победы). "По производственному календарю праздничными нерабочими днями являются 1 и 9 мая. В связи с тем, что 30 апреля является рабочим предпраздничным днем, его продолжительность сокращается на 1 час", - пояснили "Российской газете" в Роструде. 7 мая рабочий день будет полноценным.

Как неоднократно разъясняли в Роструде, никто не запрещает работодателям проявлять инициативу и предоставлять сотрудникам дополнительные выходные. Однако их нужно оплачивать. "Предоставлен­ие работникам дополнительного выходного дня, кроме случаев, установленных труд­овым законодательством, уменьшает норму рабочего времени и может повлечь за собой уменьшение заработ­ной платы. Поэтому, если инициатива исхо­дит от работодателя, последний должен ре­шить вопрос об опл­ате этого выходного дня", - ранее сообщили "РГ" в Роструде.