Нашелся сорвавший джекпот более 300 млн рублей россиянин

По словам Ярославцева, имеющего почетное звание «Ветеран горноспасательной службы Министерства цветной металлургии СССР», о победе он узнал давно, но не обращался за выигрышем по состоянию здоровья.
«О победе узнал, когда получил на сотовый эсэмэс с кодом. Конечно, я очень обрадовался. Это похоже на глоток свежего воздуха. Раньше я такие эмоции испытывал, когда спасал людей, застигнутых в шахтах и рудниках авариями. И у меня теперь начнется новая жизнь», — рассказал мультимиллионер.
Обладатель суперприза отметил, что давно участвует в лотереях и надеялся «выиграть четыре тысячи рублей».
«Мне почти 80 лет, и так крупно повезло. Хочу купить себе просторную трехкомнатную квартиру и новенькую BMW. Первым делом поправлю здоровье, а потом поеду отдыхать», - заявил он.
Также Ярославцев планирует помочь родственникам, заняться благотворительностью и съездить «на Чукотку, где работал, и в Магадан, где учился».
«Рамблер» писал, что после того как в ходе новогоднего розыгрыша в 2020 году Надежда Бартов выиграла миллиард рублей, в Telegram-каналах появились предположения о нечестном проведении лотереи и связи победительницы с владельцем компании-распространителя билетов. В «Столото» назвали все обвинения вопиющей клеветой. Бартош должна была дать интервью, однако за год оно так и не было проведено.