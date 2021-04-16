Нашелся сорвавший джекпот более 300 млн рублей россиянин

По словам Ярославцева, имеющего почетное звание «Ветеран горноспасательной службы Министерства цветной металлургии СССР», о победе он узнал давно, но не обращался за выигрышем по состоянию здоровья.

«Рамблер» писал, что после того как в ходе новогоднего розыгрыша в 2020 году Надежда Бартов выиграла миллиард рублей, в Telegram-каналах появились предположения о нечестном проведении лотереи и связи победительницы с владельцем компании-распространителя билетов. В «Столото» назвали все обвинения вопиющей клеветой. Бартош должна была дать интервью, однако за год оно так и не было проведено.