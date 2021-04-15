В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Из-за теплой погоды: Россиян предупредили о росте заболеваемости COVID-19

Елена Прошина
34 минуты назад
Рост заболеваемости коронавирусом в России возможен, но вряд ли он будет сильным, заявил ведущий специалист центра имени Гамалеи Федор Лисицын. Его слова передает ТАСС.
Рамблер
«Боюсь, что какой-то рост будет, тенденция наметилась, но будет ли он таким взрывным и кошмарным, как в Турции сейчас, — надеюсь, что нет», — отметил эксперт.
По его словам, главный фактор, который влияет на рост заболеваемости, — теплая погода. Максимальные значения в случае обострения ситуации с коронавирусом могут достичь порядка 20 тысяч заразившихся в день, добавил Лисицын.
Он заключил, что для России это может быть повторением ситуации со второй волной, но такое вряд ли случится.

В России выявили 8 944 случая заражения коронавирусом за сутки

Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 8 944, до 4 675 153, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 8 944 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1110 (12,4%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.
Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 4 675 153 случая заболевания. Темп прироста составляет 0,19%.
Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве — 2455, Санкт-Петербурге — 719, Подмосковье — 565.
За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском и Ненецком автономных округах. "Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%, 2. Республика Тыва 0,01%, 3. Магаданская область, Еврейская автономная область 0,02%", — говорится в сообщении.
За сутки в РФ выписаны 10 225 человек после COVID-19, за все время — 4 301 448. В частности, в Москве — 1944, Санкт-Петербурге — 1456, Подмосковье — 489.
За сутки в РФ подвержены 398 смертей с COVID-19, за все время — 104 398. В частности, в Москве скончались 59 человек, в Ростовской области — 28, в Санкт-Петербурге — 27.

Более миллиона москвичей привились от коронавируса

Более миллиона жителей Москвы получили первый компонент прививки от коронавируса, а полностью вакцинировали более 820 тысяч москвичей, рассказал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
Чуть меньше половины из привитых — это москвичи старше 60 лет. По словам мэра, столица полностью обеспечена запасами вакцины.
Рамблер
«В ежедневном режиме работает 100 стационарных пунктов вакцинации в поликлиниках, а также несколько выездных точек в крупных торговых центрах. На этой неделе начали вакцинацию на дому для маломобильных граждан», напомнил Собянин.
Мэр отметил, что российская вакцина доказала свою надежность и безопасность. Так, среди миллиона москвичей, которые сделали прививку, заболевших — считанные единицы. Собянин призвал не откладывать вакцинацию, а привиться перед летним сезоном отпусков.

Гинцбург оценил прогнозы о резком росте заболеваемости COVID-19 в РФ

Глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сомневается в обоснованности прогнозов, согласно которым в России в середине апреля резко подскочит заболеваемость коронавирусом.
По словам специалиста, он не видел ни одной «обкатанной математической прогностической модели».
Рамблер
"Если у экспертов есть какие-то базы данных, на основе которых они могли бы делать прогнозы, ну, тогда я поверил бы. Но я не понимаю, откуда они эти исходные данные могли взять. А без них такого рода прогнозы похожи на гадание", — заявил он.
Гинцбург также отметил, что не является сторонником деления на волны заболеваемости. Однако он выделил несколько этапов пандемии.
"Первый этап, если хотите, первая волна — это завозной характер инфекции. Мы все прекрасно понимали, что источники заражения — международные аэропорты, куда наши соотечественники возвращались из-за рубежа", — объяснил он.
Специалист добавил, что в России были приняты серьёзные санитарно-эпидемические меры, но, по его мнению, могли быть «ещё более энергичными». Он заявил, что россиян «нужно было „накормить“ „Кагоцелом“ и „Полиоксидонием“», которые в 70--80 годы испытывали на организованных коллективах.
Эти препараты повышают уровень интерферонов и повышают очень здорово. Конечно, люди болели бы, но количество тяжёлых случаев было бы гораздо меньше, — цитирует Гинцбурга РИА Новости.

Российский инфекционист объяснил рост заражений коронавирусом в мире

Рост количества заражений коронавирусом в мире можно объяснить усталостью людей от нынешних мер, введенных против распространения инфекции. Об этом заявил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. Его цитирует РИА Новости.
Он добавил, что не 100 процентов населения Земли имеет иммунитет к коронавирусу, причем как естественный, так и приобретенный.
«Увеличение смертности я бы, скорее всего, связал с тем фактом, что меньше охват тестирования, выявляют больше людей в стационаре с признаками инфекционной болезни и меньше — носителей», — сказал он.
Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что количество заражений COVID-19 в мире растет семь недель подряд, смертность от вируса увеличивается уже месяц.
Общество,Видео,Федор Лисицын,Александр Гинцбург,Сергей Вознесенский,Сергей Собянин,РУДН,ВОЗ,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,Россия,Турция,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители