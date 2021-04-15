Рост заболеваемости коронавирусом в России возможен, но вряд ли он будет сильным, заявил ведущий специалист центра имени Гамалеи Федор Лисицын . Его слова передает ТАСС.

Рамблер

«Боюсь, что какой-то рост будет, тенденция наметилась, но будет ли он таким взрывным и кошмарным, как в Турции сейчас, — надеюсь, что нет», — отметил эксперт.

По его словам, главный фактор, который влияет на рост заболеваемости, — теплая погода. Максимальные значения в случае обострения ситуации с коронавирусом могут достичь порядка 20 тысяч заразившихся в день, добавил Лисицын.

Он заключил, что для России это может быть повторением ситуации со второй волной, но такое вряд ли случится.

Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 8 944, до 4 675 153, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 8 944 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1110 (12,4%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 4 675 153 случая заболевания. Темп прироста составляет 0,19%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве — 2455, Санкт-Петербурге — 719, Подмосковье — 565.

За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском и Ненецком автономных округах. "Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%, 2. Республика Тыва 0,01%, 3. Магаданская область, Еврейская автономная область 0,02%", — говорится в сообщении.

За сутки в РФ выписаны 10 225 человек после COVID-19, за все время — 4 301 448. В частности, в Москве — 1944, Санкт-Петербурге — 1456, Подмосковье — 489.

За сутки в РФ подвержены 398 смертей с COVID-19, за все время — 104 398. В частности, в Москве скончались 59 человек, в Ростовской области — 28, в Санкт-Петербурге — 27.

Более миллиона жителей Москвы получили первый компонент прививки от коронавируса, а полностью вакцинировали более 820 тысяч москвичей, рассказал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин

Чуть меньше половины из привитых — это москвичи старше 60 лет. По словам мэра, столица полностью обеспечена запасами вакцины.

Рамблер

«В ежедневном режиме работает 100 стационарных пунктов вакцинации в поликлиниках, а также несколько выездных точек в крупных торговых центрах. На этой неделе начали вакцинацию на дому для маломобильных граждан», напомнил Собянин.

Мэр отметил, что российская вакцина доказала свою надежность и безопасность. Так, среди миллиона москвичей, которые сделали прививку, заболевших — считанные единицы. Собянин призвал не откладывать вакцинацию, а привиться перед летним сезоном отпусков.

Глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сомневается в обоснованности прогнозов, согласно которым в России в середине апреля резко подскочит заболеваемость коронавирусом.

По словам специалиста, он не видел ни одной «обкатанной математической прогностической модели».

Рамблер

"Если у экспертов есть какие-то базы данных, на основе которых они могли бы делать прогнозы, ну, тогда я поверил бы. Но я не понимаю, откуда они эти исходные данные могли взять. А без них такого рода прогнозы похожи на гадание", — заявил он.

Гинцбург также отметил, что не является сторонником деления на волны заболеваемости. Однако он выделил несколько этапов пандемии.

"Первый этап, если хотите, первая волна — это завозной характер инфекции. Мы все прекрасно понимали, что источники заражения — международные аэропорты, куда наши соотечественники возвращались из-за рубежа", — объяснил он.

Специалист добавил, что в России были приняты серьёзные санитарно-эпидемические меры, но, по его мнению, могли быть «ещё более энергичными». Он заявил, что россиян «нужно было „накормить“ „Кагоцелом“ и „Полиоксидонием“», которые в 70--80 годы испытывали на организованных коллективах.

Эти препараты повышают уровень интерферонов и повышают очень здорово. Конечно, люди болели бы, но количество тяжёлых случаев было бы гораздо меньше, — цитирует Гинцбурга РИА Новости.

Рост количества заражений коронавирусом в мире можно объяснить усталостью людей от нынешних мер, введенных против распространения инфекции. Об этом заявил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский . Его цитирует РИА Новости.

Он добавил, что не 100 процентов населения Земли имеет иммунитет к коронавирусу, причем как естественный, так и приобретенный.

«Увеличение смертности я бы, скорее всего, связал с тем фактом, что меньше охват тестирования, выявляют больше людей в стационаре с признаками инфекционной болезни и меньше — носителей», — сказал он.