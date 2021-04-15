Советский космонавт Юрий Гагарин , ставший первым человеком, оказавшимся в космосе, установил и другой невероятный рекорд, пишет американский журнал Popular Mechanics.

«Во время своего исторического путешествия Гагарин установил еще один рекорд, став первым человеком, совершившим полет на гиперзвуковой скорости», — напоминает издание.

Журнал отмечает, что космический корабль «Восток-1», внутри которого находился Гагарин, при спуске на Землю превысил скорость в пять чисел Маха. Вторым человеком, совершившим полет на гиперзуковой скорости, издание называет астронавта Алана Шепарда , ставшего первым американцем, достигшим космоса.

Абсолютный рекорд полета внутри летательного аппарата с двигателем, развившего гиперзвуковую скорость, согласно Popular Mechanics, принадлежит майору Военно-воздушных сил (ВВС) США Уильяму Найту, который 3 октября 1967 года управлял самолетом-ракетопланом X-15A-2 на скорости 7274 километров в час.

Российское посольство в США заявило, что Госдеп США просто игнорирует собственную историю, не упоминая в своем поздравлении с Днем космонавтики, что первым человеком в космосе является советский гражданин Юрий Гагарин. Об этом сообщается на официальной странице ведомства в Facebook.

В сообщении американского ведомства говорилось, что 12 апреля в мире отмечают шестидесятилетие пребывания человека в космосе. В то же время там не упоминается имя первого космонавта и не указано, что первым государством, которое запустило человека в космос, был СССР. Также к публикации прикреплена фотография астронавта США с американским флагом.

«С сожалением отмечаем, что уже не в первый раз Госдепартамент США демонстрирует беспамятство в том, что касается истории освоения космоса», — отметили в российском посольстве.

Кроме того, представители ведомства напомнили о том, что памятники Гагарину есть в нескольких городах США. Также в архиве Госдепа сохранилось поздравление от бывшего президента США Джона Кеннеди советскому лидеру Никите Хрущеву в связи с полетом космонавта. В посольстве также обратили внимание на то, что 9 апреля астронавт NASA отправился на МКС на российском корабле, названном в честь Гагарина.

«Надеемся, что изложенные факты помогут американским дипломатам впредь не стесняться произносить вслух имя первого космонавта Земли», — подчеркнули представители посольства.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отреагировал бранью на поздравление Госдепа США с Днем космонавтики. Свой комментарий он оставил в Twitter.

Рамблер

«Засранцы. Сверхдержавы так себя не ведут», — написал Рогозин и приложил ссылку на официальную русскоязычную страницу Госдепартамента Соединенных Штатов в Facebook.

Американское поздравление составлено без упоминания полета Юрия Гагарина в космос (именно к этому событию и приурочен праздник), а на иллюстрации изображен американский астронавт.

Комментаторы к посту Госдепа оказались солидарны с Рогозиным.

«Как же вас, бедных, от русских корежит. И таблицу Менделеева его именем не называете и Гагарина затерли», — написала пользователь Ирина Ахиева.

Госкорпорация «Роскосмос» обратилась в Роспатент для регистрации нового товарного знака. Им станет ставшая уже классическая фраза первого космонавта Юрия Гагарина. Речь о знаменитой реплике «Поехали!».

Помимо «Поехали», госкорпорация планирует зарегистрировать в качестве бренда словосочетание «Русский Космос». Новые товарные знаки могут использоваться в сферах парфюмерии, электроники, транспорта и перевозок, канцелярии, одежды и обуви, спортивных снарядов, компьютерных игр и алкогольной продукции (кроме пива). Ожидается, что под новыми брендами появятся мерч-товары от космической корпорации.

Неизвестно, входит ли в планы «Роскосмоса» выпускать водку «Поехали!», как предположил сообщивший о заявке в Роспатент Telegram-канал Mash, но ранее госкорпорация уже использовал аудиозапись фразы Гагарина в качестве озвучки для лифтов собственного производства.

Николай Расторгуев. Впрочем, это не единственное, что делает компания для популяризации российской космической программы. 10 ноября на сайте «Роскосмоса» заметили раздел с песнями о космосе. Пять из двенадцати представленных композиций — авторства главы госкомпании Дмитрия Рогозина, а среди исполнителей отметились Александр Маршал

Главные мифы о советском летчике-космонавте Юрии Гагарине касаются его памятника на Ленинском проспекте в Москве, шоколадки «Аленка», встречи с английской королевой, выступлении против советской политической элиты и неудачной попытке вернуться в мир живых. Эти пять легенд пересказала социальный антрополог Александра Архипова в статье на «Яндекс.Кью».

По ее словам, существует множество историй, которые связаны с атрибутами культа космонавта. В частности, люди верили, что в полночь его памятник на Ленинском проспекте поднимает руку и говорит «поехали». Кроме того, некоторые считали, что на шоколадке «Аленка» изображена его дочь.

Архипова рассказала и о визите Гагарина к королеве Англии, когда он якобы вынул лимон из чая и съел его. «Всех обуял ужас, но королева Елизавета совершенно невозмутимо сделала то же самое, и с тех пор это традиция британского двора», — написала она.

Также Архипова рассказала о существовании мифов, связанных с выступлением Гагарина против советской политической элиты. «На каком-то приеме Брежнев [якобы] начал оскорблять простых людей, а Гагарин взял и плеснул ему в лицо кефиром. Кефиром — потому что не пил алкоголь. И тогда его запаковали на всю жизнь в дурку и объявили умершим», — вспомнила Архипова.