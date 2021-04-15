Кинолог рекомендовал не оставлять собак на привязи у магазина

Российская кинологическая ассоциация призвала владельцев не оставлять своих питомцев на привязи возле магазина. Подобные действия чреваты тем, что собаку могут украсть, напугать или обидеть. Об этом рассказал президент федерации Владимир Голубев

Фото: дфоут.мвд.рф дфоут.мвд.рф

В интервью РИА Новости кинолог пояснил, что кража породистой собаки не является редкостью. Таких животных крадут в целях наживы.

Её могут перепродать или украсть с целью получения потомства. Но не нужно думать, что никому не придёт в голову украсть беспородного пса. Есть и те, кто крадёт собак ради выкупа. Им важно только то, что это чей-то любимый домашний пёс, чьи хозяева захотят его вернуть любым путём, — сказал Голубев.

Помимо этого, оставленная на долгий срок в одиночестве собака может произвести впечатление брошенной. В этой связи её могут забрать сердобольные граждане. И если у пса нет чипа, жетона с адресом или татуировки, велика вероятность, что хозяин больше не найдёт своего питомца.

Также не следует оставлять собаку у магазина из-за хулиганов. К псу могут пристать случайные прохожие, начать дразнить его или обижать. Собаку могут припугнуть и даже ударить.

Не стоит забывать и о догхантерах, которые травят не только бездомных животных. Поэтому оставлять собаку около магазина очень опасно, — предупредил кинолог.

Привязанный пёс может стать и жертвой стаи бродячих собак. Зафиксированный поводок не позволит ему дать отпор или скрыться от врагов.

И в любом случае, оставленная в одиночестве собака испытывает сильный стресс от потери хозяина. Она может испугаться и в дальнейшем это отразиться на её психике и поведении.