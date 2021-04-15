Россияне оценили вероятность третьей мировой войны

Так, положительно ответили на вопрос о возможном участии России в потенциальном конфликте 76 процентов россиян. Еще 11 процентов опрошенных придерживаются противоположного мнения. Почти половина респондентов — 48 процентов — считают, что если мировая война все-таки случится, то в ней будет использовано ядерное оружие.