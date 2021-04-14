В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Роспотребнадзор изменил правила въезда россиян на родину

Вероника Полынина
10 минут назад
Роспотребнадзор ужесточил правила въезда в страну возвращающимся из-за границы россиянам.
Роспотребнадзор изменил правила въезда россиян на родину
Фото: РИА НовостиРИА Новости
С 15 апреля граждане обязаны сдать ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию в течение трех дней после возвращения на родину и соблюдать карантин до получения отрицательного результата. Результаты исследования вернувшиеся из-за рубежа россияне должны разместить на портале госуслуг.
Правила вводятся для всех россиян, прибывающих из-за рубежа любым видом транспорта. Ранее тест в течение трех дней должны были сдавать только прибывающие в РФ самолетом.
Кроме того, граждане должны заполнить анкеты прибывающего на территорию РФ на портале госуслуг. Это необходимо сделать до прибытия для обеспечения санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу.
Въезжающие на территорию России граждане стран-членов Евразийского экономического союза смогут подтвердить отсутствие коронавируса через приложение «Путешествую без COVID-19».
Ранее «Рамблер» писал, что Россия с 15 апреля до 1 июня приостанавливает авиасообщение с Турцией. Все чартерные рейсы будут отменены, останутся лишь регулярные - два раза в неделю. Аналогичный запрет наложили на полеты в Танзанию, также до 1 июня. В Роспотребнадзоре заявили, что из 30 стран, с которыми у России открыто авиасообщение, в Турции сейчас самый высокий прирост заболеваемости коронавирусом.
Общество,ЕАЭС,Роспотребнадзор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители