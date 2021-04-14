Роспотребнадзор изменил правила въезда россиян на родину

Роспотребнадзор ужесточил правила въезда в страну возвращающимся из-за границы россиянам.

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С 15 апреля граждане обязаны сдать ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию в течение трех дней после возвращения на родину и соблюдать карантин до получения отрицательного результата. Результаты исследования вернувшиеся из-за рубежа россияне должны разместить на портале госуслуг.

Правила вводятся для всех россиян, прибывающих из-за рубежа любым видом транспорта. Ранее тест в течение трех дней должны были сдавать только прибывающие в РФ самолетом.

Кроме того, граждане должны заполнить анкеты прибывающего на территорию РФ на портале госуслуг. Это необходимо сделать до прибытия для обеспечения санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу.

Въезжающие на территорию России граждане стран-членов Евразийского экономического союза смогут подтвердить отсутствие коронавируса через приложение «Путешествую без COVID-19».