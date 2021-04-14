Роспотребнадзор изменил правила въезда россиян на родину

С 15 апреля граждане обязаны сдать ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию в течение трех дней после возвращения на родину и соблюдать карантин до получения отрицательного результата. Результаты исследования вернувшиеся из-за рубежа россияне должны разместить на портале госуслуг.
Правила вводятся для всех россиян, прибывающих из-за рубежа любым видом транспорта. Ранее тест в течение трех дней должны были сдавать только прибывающие в РФ самолетом.
Кроме того, граждане должны заполнить анкеты прибывающего на территорию РФ на портале госуслуг. Это необходимо сделать до прибытия для обеспечения санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу.
Въезжающие на территорию России граждане стран-членов Евразийского экономического союза
смогут подтвердить отсутствие коронавируса через приложение «Путешествую без COVID-19».
Ранее «Рамблер» писал, что Россия с 15 апреля до 1 июня приостанавливает авиасообщение с Турцией. Все чартерные рейсы будут отменены, останутся лишь регулярные - два раза в неделю. Аналогичный запрет наложили на полеты в Танзанию, также до 1 июня. В Роспотребнадзоре заявили, что из 30 стран, с которыми у России открыто авиасообщение, в Турции сейчас самый высокий прирост заболеваемости коронавирусом.