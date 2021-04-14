"Я в оцепенении": Садальский сообщил о смерти Олега Марусева

Садальский попрощался со своим другом, отметив, что в голове звучат только строчки из стихотворения Брюсова.

Олег Марусев работал на телевидении 35 лет, вел программы «Под знаком зодиака», «Пойми меня», «С песней по жизни». Он также снимался в фильмах и сериалах и играл в Театре Луны.