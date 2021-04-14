В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

"Я в оцепенении": Садальский сообщил о смерти Олега Марусева

Артём Кульша
33 минуты назад
Российский актер и телеведущий Олег Марусев скончался на 77-м году жизни. О его смерти в своем Instagram сообщил актер Станислав Садальский.
"Я в оцепенении": Садальский сообщил о смерти Олега Марусева
Фото: соцсетисоцсети
«Ушёл Олег ... ( ) Я в оцепенении, человек в впадает в ступор, когда его просят сказать хотя бы пару слов или произнести, ничего не лезет в голову...», - рассказал он.
Садальский попрощался со своим другом, отметив, что в голове звучат только строчки из стихотворения Брюсова.
«Ты слышишь, друг, в вечернем звоне:
«Своей судьбе не прекословь!»
Нам свищет соловей на клёне:
«Любовь и Смерть, Смерть и Любовь!» - написал артист.
Олег Марусев работал на телевидении 35 лет, вел программы «Под знаком зодиака», «Пойми меня», «С песней по жизни». Он также снимался в фильмах и сериалах и играл в Театре Луны.
«Рамблер» писал, что ранее стало известно о смерти актера Всеволода Хабарова. Артисту было 67 лет, он известен благодаря ролям в фильмах и сериалах «Глухарь. Возвращение», «Зверобой», «ЧС. Чрезвычайная ситуация», «Семья вурдалаков» и «Моя граница».
Общество,Всеволод Хабаров,Олег Марусев,Станислав Садальский,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители