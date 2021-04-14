"Я в оцепенении": Садальский сообщил о смерти Олега Марусева

«Ушёл Олег ... ( ) Я в оцепенении, человек в впадает в ступор, когда его просят сказать хотя бы пару слов или произнести, ничего не лезет в голову...», - рассказал он.
Садальский попрощался со своим другом, отметив, что в голове звучат только строчки из стихотворения Брюсова.
«Ты слышишь, друг, в вечернем звоне:
«Своей судьбе не прекословь!»
Нам свищет соловей на клёне:
«Любовь и Смерть, Смерть и Любовь!» - написал артист.
Олег Марусев работал на телевидении 35 лет, вел программы «Под знаком зодиака», «Пойми меня», «С песней по жизни». Он также снимался в фильмах и сериалах и играл в Театре Луны.
«Рамблер» писал, что ранее стало известно о смерти актера Всеволода Хабарова. Артисту было 67 лет, он известен благодаря ролям в фильмах и сериалах «Глухарь. Возвращение», «Зверобой», «ЧС. Чрезвычайная ситуация», «Семья вурдалаков» и «Моя граница».