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Ростуризм предложил россиянам альтернативу Турции

Артём Кульша
1 час назад
Путевки в Турцию и Танзанию можно обменять на путешествие по России. Об этом сообщили в пресс-службе Ростуризма.
Путевки в Турцию можно обменять на туры по России
Фото: ТАССТАСС
Вчера, как сообщал «Рамблер», вице-премьер Татьяна Голикова объявила об ограничении с 15 апреля до 1 июня регулярного и чартерного авиасообщения с Турцией и Танзанией для профилактики завоза коронавирусной инфекции.
Сегодня в пресс-службе Ростуризма сообщили о запуске горячей линии для туристов по бесплатному номеру +7 (495) 018-64-11. Туда можно обратиться с 9:00 до 21:00 за помощью и ответами на вопросы об ограничении полетов — о том, как вернуть деньги за путевку, нужно ли находится на обязательной самоизоляции по возвращении в Россию и тому подобные.
Также там попросили туристических операторов оказывать туристам максимальное содействие, а самих туристов — по возможности переносить тур на более поздний срок или менять направление поездки.
«Отметим, что по согласованию с туроператором путевку, купленную в Турцию или Танзанию, можно обменять на путешествие по России», — добавили в пресс-службе Ростуризма.
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