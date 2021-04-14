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Россияне массово захотели заменить своих начальников

Lenta.ru
1 час назад
Опрошенные сервисом поиска работы SuperJob россияне массово захотели заменить своих начальников и топ-менеджеров и возглавить компании, в которых работают. Выдержки из опроса приводит RT.
Россияне массово захотели заменить своих начальников
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
О желании занять руководящую должность на нынешнем месте работы заявили 24 процента респондентов. Еще 62 процента ответили, что не имеют такой цели.
Чаще других о желании возглавить предприятие-работодатель говорили программисты: среди них доля положительно ответивших на вопрос составила 35 процентов. Далее следуют менеджеры по закупкам (31 процент) и кладовщики (28 процентов).
О стремлении стать топ-менеджерами рассказали 27 процентов охранников. Среди профессий, представители которых хотят возглавить свою компанию реже остальных, секретари (шесть процентов), бухгалтеры (11 процентов) и медицинские работники (13 процентов).
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