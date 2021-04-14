"Бежит от врага": Скабеева высмеяла Зеленского в Донбассе

На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», Зеленский совершил рабочую поездку в Донбасс. В ходе нее он посетил позиции Вооруженных сил Украины на линии соприкосновения, пообщался с военнослужащими, вручил им награды, провел ночь в местах их дислокации.

Вчера Скабеева во время нового эпизода шоу «60 минут» отметила, что на кадрах, снятых телеканалом CNN, якобы спонтанная пробежка украинского президента очевидно снята двумя дублями — сначала оператор снимает его со спины, а на финише — встречает. Также во время той пробежки Зеленский до боли напомнил журналистке Саакашвили.