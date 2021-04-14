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"Бежит от врага": Скабеева высмеяла Зеленского в Донбассе

Артём Кульша
42 минуты назад
Президент Украины Владимир Зеленский во время пребывания в Донбассе был похож на бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом телеведущая Ольга Скабеева заявила в эфире канала «Россия».
"Бежит от врага": Скабеева высмеяла Зеленского в Донбассе
Фото: РИА НовостиРИА Новости
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», Зеленский совершил рабочую поездку в Донбасс. В ходе нее он посетил позиции Вооруженных сил Украины на линии соприкосновения, пообщался с военнослужащими, вручил им награды, провел ночь в местах их дислокации.
Вчера Скабеева во время нового эпизода шоу «60 минут» отметила, что на кадрах, снятых телеканалом CNN, якобы спонтанная пробежка украинского президента очевидно снята двумя дублями — сначала оператор снимает его со спины, а на финише — встречает. Также во время той пробежки Зеленский до боли напомнил журналистке Саакашвили.
«Пригибаясь, якобы пытаясь увернуться от снайперских пуль, Зеленский бежит от врага. Удивительно, но (корреспондент CNN. — Прим. ред.) Мэттью Чэнс и руководитель офиса президента Ермак бегут рядом без касок. Видимо, им вражеские пули не кажутся страшными. Ну или опасность на войне бутафорская», — добавила она.
Общество,В мире,Ольга Скабеева,Владимир Зеленский,Михаил Саакашвили,CNN,Грузия,Украина,
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