В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Россиян предупредили о дефиците льготных лекарств

Алиса Селезнёва
51 минуту назад
Фармацевты предупредили о риске дефицита льготных лекарств после введения правила «второй лишний» для госзакупок, дающего преференции ряду производителей. Об этом сообщают «Известия».
С предложением ввести правило «второй лишний» для госзакупок лекарств выступил Минпромторг России. В случае его введения компании, имеющие полный цикл производства лекарств на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), будут иметь преимущество.
Однако, по мнению представителей ведущих фармобъединений и общественных организаций, которое они выразили в письме главе правительства Михаилу Мишустину, такой порядок госзакупок может привести к дестабилизации рынка, отказу от конкурентной модели его развития и возможному дефициту препаратов в аптеках.
«Страна рискует вообще остаться без определенных лекарств, если производитель полного цикла не сможет удовлетворить потребность в масштабе всей системы здравоохранения, что, собственно, уже и происходит, например, в случае с препаратами для лечения онкологических заболеваний», - заявила исполнительный директор Национальной ассоциации производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий АПФ Надежда Дараган.
При этом Всероссийский союз пациентов (ВСП) опасается, что предложение Минпромторга сузит для пациентов выбор лекарств и приведет к проблемам, если на закупленный препарат у них возникнут нежелательные реакции.
«Рамблер» писал, что в 2020 году правительство России увеличило расходы на лекарства для россиян из льготных категорий - до 886,4 рубля в месяц на каждого льготника. Право на бесплатные лекарства и медицинские изделия есть у россиян с инвалидностью, людей с хроническими заболеваниями, детей до трех лет (или до шести лет, если семья многодетная), участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, чернобыльцев, представителей малочисленных народов Севера и людей, живущих в зоне отселения. Всего на выплату имеют право более 20 категорий льготников.
Общество,Видео,Михаил Мишустин,ЕАЭС,Минпромторг,Правительство РФ,
14
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители