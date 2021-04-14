Россиян предупредили о дефиците льготных лекарств

«Рамблер» писал, что в 2020 году правительство России
увеличило расходы на лекарства для россиян из льготных категорий - до 886,4 рубля в месяц на каждого льготника. Право на бесплатные лекарства и медицинские изделия есть у россиян с инвалидностью, людей с хроническими заболеваниями, детей до трех лет (или до шести лет, если семья многодетная), участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, чернобыльцев, представителей малочисленных народов Севера и людей, живущих в зоне отселения. Всего на выплату имеют право более 20 категорий льготников.