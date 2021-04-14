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Вильфанд рассказал, каким будет лето в России

News.ruиещё 5
1 час назад
Летом температура на территории России будет около и выше нормы. Такой прогноз озвучил в интервью «Парламентской газете» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Россиянам пообещали теплое лето
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам Вильфанда, в первую очередь подобный прогноз актуален для жителей европейской части России.
Лето будет в целом нехолодным в умеренных широтах европейской части России, в Московской области и сопредельных областях, — сообщил метеоролог.
Также тёплое лето, по словам Вильфанда, ожидается в Черноземье и на юге европейской части страны.
При этом специалист подчеркнул, что сделать точный прогноз на отдалённый срок весьма сложно.
На территории Москвы во вторник, 13 апреля, установился рекордный уровень тепла. Температура воздуха превысила прошлый наивысший показатель для этой даты на один градус и продолжает повышаться. Об этом писал NEWS.ru.
Общество,Парламентская газета,Россия,
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