Россиянам пообещали теплое лето

Летом температура на территории России будет около и выше нормы. Такой прогноз озвучил в интервью «Парламентской газете» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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По словам Вильфанда, в первую очередь подобный прогноз актуален для жителей европейской части России.

Лето будет в целом нехолодным в умеренных широтах европейской части России, в Московской области и сопредельных областях, — сообщил метеоролог.

Также тёплое лето, по словам Вильфанда, ожидается в Черноземье и на юге европейской части страны.

При этом специалист подчеркнул, что сделать точный прогноз на отдалённый срок весьма сложно.