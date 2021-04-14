В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Россияне рассказали, где проведут майские выходные

Прайм
1 час назад
Наибольшее количество россиян намерены провести майские выходные на даче или в деревне, пишут "Известия" со ссылкой на данные опроса Туту.ру". По данным портала, такой вариант отдыха предпочтут 39%.
Россияне раскрыли планы на майские выходные
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Еще 30% останутся дома.
Примерно каждый десятый, 11% опрошенных, не планирует отдыхать и посвятит эти дни работе.
В поездку по российским городам отправятся 7% респондентов, на Черное море — 4%, еще 3% выбрали отдых в горах.
За границей планируют побывать 5%. Примерно 1% собирается в дома отдыха неподалеку от места проживания.
"Таким образом, доля тех, кто планирует куда-то поехать на майские праздники, составляет около 20% — столько же, сколько и в 2019 году. В прошлом году на майские праздники действовали серьезные ограничения и тогда о планах куда-либо поехать (к родственникам или друзьям в другой российский город) говорили 5% опрошенных, а 12% респондентов собирались на шашлыки, несмотря на призывы к самоизоляции", — отметили в аналитическом центре "Туту.ру".
Как сообщила руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова, после ограничения полетов в Турцию россияне на 44% чаще стали искать билеты в столицу Карелии — Петрозаводск.
Также там отметили, что вырос интерес к черноморским курортам — Краснодару, Симферополю, Анапе. Билеты по этим направлениям стали искать на 30% чаще.
Общество,газета "Известия",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители