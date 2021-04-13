"Почему эти страдания": Мясников счел бесполезным закрытие Турции

В комментарии «Ура.ру» https://ura.news/news/1052480454 Мясников назвал единственным действенным способом борьбы с распространением COVID-19 вакцинацию.
«Мы с одной стороны боимся, кричим: „ай, с Турции едут, все плохо, все пропало, шеф закрывай границы“, — а почему тогда все не вакцинируетесь? Почему эти страдания: „А мне надо? А оно мне надо?“ — надо сначала в мозгах определиться, а потом границы закрывать», - заявил врач.
По словам Мясникова, в Россию давно завезены все новые штаммы коронавируса, просто цифры их распространения пока не известны.
Он считает, что прибывающие из-за границы граждане не являются серьезной угрозой, поскольку тесты показывают положительный результат лишь в 1% случаев, и часть тестов к тому же могут быть ложноположительными.
Как писал «Рамблер», Россия решила приостановить авиасообщение с Турцией на полтора месяца - с 15 апреля по 1 июня. Все чартерные рейсы будут отменены, останутся лишь регулярные - два раза в неделю. Аналогичный запрет наложили на полеты в Танзанию, также до 1 июня.