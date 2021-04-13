"Почему эти страдания": Мясников счел бесполезным закрытие Турции

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В комментарии «Ура.ру» https://ura.news/news/1052480454 Мясников назвал единственным действенным способом борьбы с распространением COVID-19 вакцинацию.

«Мы с одной стороны боимся, кричим: „ай, с Турции едут, все плохо, все пропало, шеф закрывай границы“, — а почему тогда все не вакцинируетесь? Почему эти страдания: „А мне надо? А оно мне надо?“ — надо сначала в мозгах определиться, а потом границы закрывать», - заявил врач.

По словам Мясникова, в Россию давно завезены все новые штаммы коронавируса, просто цифры их распространения пока не известны.

Он считает, что прибывающие из-за границы граждане не являются серьезной угрозой, поскольку тесты показывают положительный результат лишь в 1% случаев, и часть тестов к тому же могут быть ложноположительными.