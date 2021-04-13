На Байкале ввели режим ЧС

Ранее сообщалось, что интенсивное таяние снега в гористой местности, где расположены отходы завода, может привести к подтоплению карт-накопителей, из которых они могут попасть в водоём.
Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат ввели в эксплуатацию в 1966 году. Он был градообразующим предприятием для Байкальска с населением 12 тысяч человек. Производство закрыли в 2013 году. За время работы там накопилось, по оценкам учёных, 6,5 миллиона тонн твёрдых и жидких отходов. Карты-накопители с отходами находятся в гористой местности вблизи Байкала, где существует угроза схода селевых потоков.