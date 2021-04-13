«Вы зачем это сделали?»: Якубович отчитал пилота на "Поле Чудес"

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После первой не угаданной буквы мужчина попросил Якубовича не передавать ход другому игроку, пока не вынесут подарки.

«Надо было с этого начинать», - обрадовался было ведущий, пока не увидел, что в студию вынесли скафандр.

«Вы зачем это сделали?» - возмутился Якубович, предвосхищая просьбу гостя примерить скафандр «Сокол».

Якубович также пошутил, что с первого взгляда участник показался ему добрым человеком.

Надев костюм космонавта, Якубович отметил, что находиться в нем непросто, ведь он весит 10 килограммов.

«Вы вообще понимаете, что еще минут 15 и у меня детей не будет никогда. Вы это надевали когда-нибудь?» - высказал свое возмущение ведущий «Поля чудес».