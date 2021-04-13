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«Вы зачем это сделали?»: Якубович отчитал пилота на "Поле Чудес"

Вероника Полынина
53 минуты назад
Ведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович отчитал участника программы, пилота-инструктора Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина из-за необычного подарка.
«Вы зачем это сделали?»: Якубович отчитал пилота на "Поле Чудес"
Фото: ТАССТАСС
После первой не угаданной буквы мужчина попросил Якубовича не передавать ход другому игроку, пока не вынесут подарки.
«Надо было с этого начинать», - обрадовался было ведущий, пока не увидел, что в студию вынесли скафандр.
«Вы зачем это сделали?» - возмутился Якубович, предвосхищая просьбу гостя примерить скафандр «Сокол».
Якубович также пошутил, что с первого взгляда участник показался ему добрым человеком.
Надев костюм космонавта, Якубович отметил, что находиться в нем непросто, ведь он весит 10 килограммов.
«Вы вообще понимаете, что еще минут 15 и у меня детей не будет никогда. Вы это надевали когда-нибудь?» - высказал свое возмущение ведущий «Поля чудес».
Ранее, как писал «Рамблер», бывший участник «Поля чудес» рассказал, что продюсеры шоу не позволили ему подарить Леониду Якубовичу диск со своими песнями, пояснив, что раз он из Сибири, то должен дарить грибы и шишки.
Общество,Леонид Якубович,Юрий Гагарин,Центр подготовки космонавтов,
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