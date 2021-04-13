"Большая удача": в Крыму порадовались ситуации с Турцией

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В комментарии «Ридусу» Цеков назвал правильным решение о запрете полетов в Турцию с 15 апреля по 1 июня. По его словам, Турция – не лучший регион, «чтобы поправить здоровье и познакомиться с туристическими, культурными мероприятиями». А Крым – совсем другое дело.

«Крым — уникальный регион: здесь и отдохнуть можно, и многое для себя открыть. Прикоснуться к своей истории, к своим духовным и культурным ценностям, я считаю, для каждого гражданина РФ — это большое счастье и большая удача», - сказал сенатор.

Сергей Цеков выразил уверенность, что мест в Крыму на 100% хватит для всех желающих. Он также заявил, что на полуострове не боятся всплеска заболеваемости коронавирусом из-за наплыва туристов. По его словам, Крым не может закрыться, чтобы люди не теряли работу и заработок.

Кроме того, член Совфеда заверил, что в курортный сезон вода в Крыму будет подаваться круглосуточно.

«Вот сейчас мы могли бы открыть воду в Ялте, и она была бы круглосуточной, но мы делаем запасы, чтобы как можно больше воды накопить на водохранилищах естественного сбора. Все нормально у нас будет, если одним словом», - заключил Цеков.