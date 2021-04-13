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"Большое счастье": в Крыму порадовались ситуации с Турцией

Вероника Полынина
1 час назад
Закрытие Турции обернется «счастьем и удачей» для Крыма, считает член Совета Федерации РФ от Крыма Сергей Цеков.
"Большая удача": в Крыму порадовались ситуации с Турцией
Фото: ТАССТАСС
В комментарии «Ридусу» Цеков назвал правильным решение о запрете полетов в Турцию с 15 апреля по 1 июня. По его словам, Турция – не лучший регион, «чтобы поправить здоровье и познакомиться с туристическими, культурными мероприятиями». А Крым – совсем другое дело.
«Крым — уникальный регион: здесь и отдохнуть можно, и многое для себя открыть. Прикоснуться к своей истории, к своим духовным и культурным ценностям, я считаю, для каждого гражданина РФ — это большое счастье и большая удача», - сказал сенатор.
Сергей Цеков выразил уверенность, что мест в Крыму на 100% хватит для всех желающих. Он также заявил, что на полуострове не боятся всплеска заболеваемости коронавирусом из-за наплыва туристов. По его словам, Крым не может закрыться, чтобы люди не теряли работу и заработок.
Кроме того, член Совфеда заверил, что в курортный сезон вода в Крыму будет подаваться круглосуточно.
«Вот сейчас мы могли бы открыть воду в Ялте, и она была бы круглосуточной, но мы делаем запасы, чтобы как можно больше воды накопить на водохранилищах естественного сбора. Все нормально у нас будет, если одним словом», - заключил Цеков.
Как писал «Рамблер», Россия решила приостановить авиасообщение с Турцией на полтора месяца - с 15 апреля по 1 июня. Все чартерные рейсы будут отменены, останутся лишь регулярные - два раза в неделю. Аналогичный запрет наложили на полеты в Танзанию, также до 1 июня.
Общество,Сергей Цеков,Совет Федерации,Ридус,Республика Крым,Турция,
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