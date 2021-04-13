Патриарх Кирилл привился от коронавируса

«Да, святейший патриарх вакцинировался. Оба укола были сделаны еще в марте, до 20-го числа», – цитирует его слова РИА «Новости».
Уточняется, что патриарх чувствует себя хорошо. При этом Легойда не стал уточнять, какой именно вакциной патриарх сделал прививку, ответив, что это был отечественный препарат.
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что святые дары, которые используются во время причастия, не подвержены инфекции, при этом он отметил, что соблюдать противовирусные меры в храмах необходимо.