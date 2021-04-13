Рост цен на отдых в России: чем обернется закрытие Турции

Прекращение продаж туров в Турцию с 15 апреля до конца мая может привести к росту цен на туристические путевки по России из-за повышения стоимости размещения в отелях, считают опрошенные РИА Новости представители туротрасли.

"Последнюю пару лет наши отечественные объекты размещения стали активно использовать систему "динамического ценообразования" и меняют стоимость в зависимости от спроса. Поэтому после закрытия Турции ожидаем систематического увеличения цены", — сообщила директор по маркетингу туркомпании "Роза ветров" Светлана Машкова.

Собеседник агентства сказала, что санаториев, отелей и пансионатов, подобных турецким, в России не столь много и стоят они недешево. "Зато есть другие варианты отдыха, которые могут заинтересовать активных, любознательных путешественников. Но не тех, кто любит "тюлений отдых все включено", — отметила она.

Неизбежный рост цен на путевки внутри страны прогнозирует и гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян

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"Для российских курортов пагубна практика искусственного загона туда туристов. Они самодостаточны и у них есть своя клиентская база. Им не нужна дополнительная мотивация. Наоборот, она создает избыточный ажиотаж, избыточный спрос, и отельеры начинают накручивать цены", — сказал он.

По информации Мурадяна, на майские праздники и начало лета на российских курортах остались места только в бюджетном сегменте с невысоким уровнем сервиса.

"Места в приличных отелях уже проданы, и сложно будет найти что-то более-менее интересное, и точно не за те деньги, за которые были приобретены туры в Турции", — отметил собеседник агентства.

При этом гендиректор туроператора "Алеан" Андрей Уманский , выступая на онлайн-конференции во вторник, отметил, что цены на российских курортах выросли незначительно.

"Мы сравнили данные с января по март по раннему бронированию в сравнении с аналогичным периодом прошлого года – Сочи вырос на 6%, Анапа на 6,8%, Геленджик на 6,4% и лидер роста Крым, где цены выросли на 7,3%", — сказал он.

Директор по развитию национальной сети туристических агентств Игорь Блинов в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» оценил шансы россиян отдохнуть в Турции, не смотря на отмену рейсов. Он подчеркнул, что в последнее время россияне стали меньше брать кредитов на отдых.

"Если у вас оформлен тур и документы на руках, вы можете выбрать другое направление или написать заявление на возврат денег, если тур был полностью оплачен. Сегодня Мальдивы были самыми доступными из оставшихся направлений, потому что эмираты и Куба подорожали на 20-25 процентов", — пояснил эксперт.

По его словам, подорожание путевок зависит не от отелей, а от авиакомпаний, потому что летает ограниченное количество рейсов.

"Да, переносы есть, ни агенты, которые продают турагенты, не туроператоры на этих деньгах не сидят. Чаще всего туры продаются на регулярной основе перелетов, не чартерных. Чаще всего это не возвратные деньги. Авиационное законодательство не всегда встает на защиту пассажиров, Здесь есть расхождение в условиях. Мы предлагаем перенос в рамках того бюджета, но нет альтернативы Турции, только Египет, но туда все желающие улететь не смогут", — заявил собеседник.

По словам эксперта, особо желающие отдохнуть в Турции могут добраться до места отдыха через Минск или Узбекистан. Если отель уже забронирован, никто выселить отдыхающего из него не сможет. Главная сложность — добраться до места отдыха.

"Сейчас, по нашим данным, в Турцию и Танзанию где-то до 1 июня не смогут путешествовать порядка 500 тыс. человек. Около 30 тыс. человек находится в Турции, по нашей оценке", - сказал он.

Эксперт рекомендует не отказываться от уже приобретенных туров, а переносить их на другие даты или менять направление отдыха.

В Крыму не ожидают значительного роста туристического потока в связи с закрытием сообщения с Турцией. Об этом 13 апреля журналистам сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко

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«Крым и Краснодарский край принимают в разы больше российских туристов, чем вся Турция целиком, поэтому значительного влияния данные изменения на спрос на отдых в нашем регионе не окажут, возможно лишь дополнительное увеличение спроса», — цитирует Волченко Интерфакс.

Волченко также заявил, что рассчитывает на скорейшее снятие ограничений по всему миру, что позволит восстановить работу турбизнеса и вернёт возможности для путешествий.

Российские туристы заметили резкий рост цен на авиабилеты после решения властей приостановить авиасообщение с Турцией. На это обратили внимание журналисты издания Znak.

Так, основатель проектов The Bell и «Русские норм» Елизавета Осетинская отметила подорожание билетов в Египет — с 25 тысяч рублей до 55 тысяч рублей. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Facebook.

Также уточняется, что из-за дефицита направлений для пляжного отдыха рост цен коснется и других курортов. В частности, билет на рейс авиакомпании «Победа» в Ларнаку обойдется в 89 тысяч рублей в одну сторону.

«Сейчас на несколько дней может возникнуть хаос с ценами, возможны судорожные действия со стороны потребителей, агентств. Но, думаю, это временное явление. Мы ждем, что все устаканится», — прокомментировал ситуацию руководитель уральского отделения Российского союза туриндустрии (РСТ) Михаил Мальцев.