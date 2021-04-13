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Россияне рванут на Кипр вместо Турции

Мария Иванова
1 час назад
Россияне, купившие путевки в Турцию, смогут обменять их на туры в Хорватию и на Кипр, но за это придется доплатить. Об этом пишет «Московский комсомолец».
Россияне рванут на Кипр вместо Турции
Фото: ТАССТАСС
Газета нашла россиян, которые успели отменить поездки в Турцию. Некоторые из них решили отправиться на Кипр, который открылся для российских туристов 1 апреля.
«Мы приобретали турпакет в надежной солидной компании. В воскресенье решили подстраховаться и отменить полет. Деньги нам никто не вернул. Предложили поменять направление», - рассказал Максим, который планировал отдохнуть в Турции на майских праздниках.
Турция обошлась ему с женой в 150 тысяч рублей на восемь ночей. За альтернативу - Кипр - пришлось доплатить 20 тысяч рублей, причем отель будет на класс ниже.
Туроператоры рассказали «МК», что вместо Турции россияне могут с доплатой отправиться в ОАЭ, на Мальдивы, Кубу, Сейшелы, в Сербию и Хорватию. Также туроператоры рассчитывают на открытие Египта в ближайшее время.
Работники отрасли заявили, что деньги за туры возвращать вряд ли будут, путешественникам предложат перенести даты или сменить направление.
«Туров в Турцию на майские праздники было забронировано много. Боюсь, что о возврате денег речи идти не может, иначе мы все просто разоримся», - рассказала сотрудница одной из турфирм.
Как писал «Рамблер», Россия решила приостановить авиасообщение с Турцией на полтора месяца - с 15 апреля по 1 июня. Все чартерные рейсы будут отменены, останутся лишь регулярные - два раза в неделю.
Аналогичный запрет наложили на полеты в Танзанию, также до 1 июня. В Роспотребнадзоре заявили, что из 30 стран, с которыми у России открыто авиасообщение, в Турции сейчас самый высокий прирост заболеваемости коронавирусом.
Ростуризм посоветовал россиянам, купившим туры в Турцию и Танзанию с вылетом до июня, перенести поездки на более поздние даты или выбрать другие направления.
Общество,Ростуризм,Роспотребнадзор,Московский комсомолец,Хорватия,Кипр,Турция,
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