Шествие «Бессмертного полка» отменили в Новосибирске

Отмечается, что в прошлом году колонна «Бессмертного полка» всё же вышла на улицы, вопреки запретам. Большую её часть составляли пожилые люди без масок.

Как сообщал NEWS.ru, шествие «Бессмертного полка» в 2021-м готовят как в живом, так и в онлайн-формате. Окончательное решение примут в зависимости от эпидситуации в мае на фоне пандемии COVID-19, рассказал глава исполкома общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Артём Хуторской. В 2020-м традиционное мероприятие перевели на интернет-платформу из-за вспышки коронавирусной инфекции.