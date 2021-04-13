Умер солист "Песняров" Леонид Борткевич

Вчера стало известно, что актриса Серафима Холина скончалась на 98-м году жизни. Она играла в Театре-студии киноактера, озвучивала персонажей таких фильмов, как «В джазе только девушки» и «Убийство в Восточном экспрессе», но была наиболее известна как исполнительница роли ведущей показа мод в фильме «Бриллиантовая рука».