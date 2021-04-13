Умер солист "Песняров" Леонид Борткевич

Борткевичу, как сообщал «Рамблер», был 71 год. Он был вокалистом группы «Песняры», Заслуженным артистом Белорусской ССР. Певец был трижды женат. Его второй супругой была гимнастка Ольга Корбут, четырехкратная олимпийская чемпионка.
Вчера стало известно, что актриса Серафима Холина скончалась на 98-м году жизни. Она играла в Театре-студии киноактера, озвучивала персонажей таких фильмов, как «В джазе только девушки» и «Убийство в Восточном экспрессе», но была наиболее известна как исполнительница роли ведущей показа мод в фильме «Бриллиантовая рука».
В марте музыкант группы «Старый приятель» Александр Зарецкий скончался в результате инфаркта в возрасте 53 лет, а 68-летний музыкант группы «Звуки Му» Александр Липницкий утонул в Москве-реке.