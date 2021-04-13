Эвакуации не будет: детали приостановки полетов в Турцию

Как писал «Рамблер», оперативный штаб по борьбе с коронавирусом решил приостановить авиасообщение с Турцией на полтора месяца - с 15 апреля по 1 июня. Все чартерные рейсы будут отменены, останутся лишь регулярные - два раза в неделю.