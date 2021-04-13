Эвакуации не будет: детали приостановки полетов в Турцию

Как писал «Рамблер», оперативный штаб по борьбе с коронавирусом решил приостановить авиасообщение с Турцией на полтора месяца - с 15 апреля по 1 июня. Все чартерные рейсы будут отменены, останутся лишь регулярные - два раза в неделю.
Аналогичный запрет наложили на полеты в Танзанию, также до 1 июня. В Роспотребнадзоре заявили, что из 30 стран, с которыми у России открыто авиасообщение, в Турции сейчас самый высокий прирост заболеваемости коронавирусом.
«Организованные туристы, которые сейчас находятся на территории Турции и Танзании по линии туроператоров, смогут вернуться в Россию планово, в соответствии с датами окончания туров», - рассказала Догузова.
Путешественники, которые решат сократить сроки поездки, смогут вернуться раньше по согласованию с туроператором.
Ростуризм посоветовал россиянам, купившим туры в Турцию и Танзанию с вылетом до июня, перенести поездки на более поздние даты или выбрать другие направления.