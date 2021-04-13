Умер актер из "Глухаря" Игорь Желтоухов

Игорь Желтоухов родился в Хабаровске, в 1965-1970 годах он играл в Хабаровском театре юного зрителя, в 1971-м стал вокалистом Хабаровского краевого музыкального театра. В 1990 году получил звание народного артиста РСФСР. Преподавал в Хабаровском государственном институте искусств и культуры.