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Умер актер из "Глухаря" Игорь Желтоухов

Мария Иванова
17 минут назад
Актер Игорь Желтоухов умер в Хабаровске на 78-м году жизни. Об этом сообщает «ДВ-новости».
Умер актер из "Глухаря" Игорь Желтоухов
Фото: сайт Хабаровского краевого музыкального театрасайт Хабаровского краевого музыкального театра
По данным портала, артист скончался после продолжительной болезни.
Игорь Желтоухов родился в Хабаровске, в 1965-1970 годах он играл в Хабаровском театре юного зрителя, в 1971-м стал вокалистом Хабаровского краевого музыкального театра. В 1990 году получил звание народного артиста РСФСР. Преподавал в Хабаровском государственном институте искусств и культуры.
У артиста остались жена и двое сыновей. Один из них, Денис Желтоухов также играет в музыкальном театре.
Как писал «Рамблер», ранее стало известно о смерти актера Всеволода Хабарова. Артисту было 67 лет, он известен благодаря ролям в фильмах и сериалах «Глухарь. Возвращение», «Зверобой», «ЧС. Чрезвычайная ситуация», «Семья вурдалаков» и «Моя граница».
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