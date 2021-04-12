Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила
, что в России выявили 193 мутации коронавируса при въезде граждан в страну, отметив, что в 49 случаях мутации не уточнены и требуют дополнительного изучения. До этого Попова заявила
, что в России происходит замедление снижения темпов заболеваемости коронавирусом, но при этом ситуация в стране стабилизируется. Она добавила, что последние три недели наблюдается снижение не более чем на 1,5 процента от недели к неделе. Тем не менее торопиться со снятием ограничений не стоит, указала глава Роспотребнадзора.