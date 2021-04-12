Вакцину от COVID включили в нацкалендарь прививок

Такой шаг потребует 75,8 млрд рублей в 2021–2023 годах. В 2021 году на инициативу планируют выделить почти 31,37 млрд рублей. В последующие годы остаток бюджета распределят поровну. Речь идёт о проекте федерального закона, вносящего изменения в ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».