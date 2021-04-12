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Вакцину от коронавируса включили в национальный календарь прививок

News.ruиещё 2
1 час назад
Правительственная комиссия одобрила включение вакцины от коронавируса в национальный календарь профилактических прививок. Об этом рассказал заместитель председателя Госдумы Александр Жуков. Его слова приводит пресс-служба фракции «Единая Россия».
Вакцину от COVID включили в нацкалендарь прививок
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Предлагается дополнить утверждённый перечень профилактических прививок прививкой против коронавирусной инфекции. Думаю, что это очень важное решение и законопроект быстро поступит в Государственную думу для скорейшего рассмотрения, — сказал Жуков.
Такой шаг потребует 75,8 млрд рублей в 2021–2023 годах. В 2021 году на инициативу планируют выделить почти 31,37 млрд рублей. В последующие годы остаток бюджета распределят поровну. Речь идёт о проекте федерального закона, вносящего изменения в ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».
Ранее NEWS.ru писал, что детям в возрасте от 14 до 18 лет могут подойти все три российские вакцины от коронавируса. Для новорождённых будет разработан отдельный препарат, рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
Общество,Александр Горелов,Александр Жуков,РАН,Роспотребнадзор,Единая Россия,Госдума,
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