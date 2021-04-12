Майские предложили увеличить за счет новогодних каникул

По его мнению, зимой людям делать нечего, а в мае все будут проводить праздники на даче. Также политик отметил, что 7 января нужно оставить выходным днем в случае переноса части зимних каникул. Миронов объяснил, что для отдыха в Новый год достаточно оставить 5 дней и 7 января. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
не подтвердил и не опроверг, что рабочие дни между майскими праздниками в 2021 году могут сделать выходными. Он ответил, что у главы государства Владимира Путина
есть рабочие планы на этот период.