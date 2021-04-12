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Миронов предложил увеличить майские праздники за счет новогодних каникул

Газета.Ru
36 минут назад
Лидер фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов предложил на постоянной основе сделать выходными днями рабочие дни между майскими праздниками за счет сокращения новогодних каникул, сообщает РИА "Новости".
Майские предложили увеличить за счет новогодних каникул
Фото: ТАССТАСС
"Новогодние каникулы надо сократить дня на три, а эти три дня прибавить – как раз между майскими праздникам", - сказал Миронов.
По его мнению, зимой людям делать нечего, а в мае все будут проводить праздники на даче. Также политик отметил, что 7 января нужно оставить выходным днем в случае переноса части зимних каникул. Миронов объяснил, что для отдыха в Новый год достаточно оставить 5 дней и 7 января. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг, что рабочие дни между майскими праздниками в 2021 году могут сделать выходными. Он ответил, что у главы государства Владимира Путина есть рабочие планы на этот период.
Общество,Сергей Миронов,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Справедливая Россия,Госдума,РИА Новости,
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