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Скончался лауреат «Золотой маски» Игорь Желтоухов

Вечерняя Москваиещё 4
45 минут назад
Лауреат «Золотой маски» Игорь Желтоухов скончался в Хабаровске во вторник, 13 апреля. Об этом рассказали в дирекции артистической труппы Хабаровского краевого музыкального театра.
Скончался лауреат «Золотой маски» Игорь Желтоухов
Фото: сайт Хабаровского краевого музыкального театрасайт Хабаровского краевого музыкального театра
Народный артист РСФСР умер в возрасте 76 лет после продолжительной болезни.
— О дате и времени гражданской панихиды и церемонии прощания будет сообщено дополнительно. Выражаем соболезнования родным и близким — у покойного остались супруга и двое сыновей, — говорится в сообщении.
Игорь Желтоухов родился 28 июля 1944 года. Первый раз на сцене Хабаровского краевого музыкального театра актер выступил в 1971 году. Он дебютировал в главной роли в спектакле «Бравый солдат Швей». В 2020 году он стал лауреатом премии «Золотая маска». Кроме того, Желтоухов являлся заслуженным артистом РСФСР и народным артистом РСФСР.
Общество,Александр Казимиров,Игорь Желтоухов,Хабаровск,
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