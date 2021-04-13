Скончался лауреат «Золотой маски» Игорь Желтоухов

Игорь Желтоухов родился 28 июля 1944 года. Первый раз на сцене Хабаровского краевого музыкального театра актер выступил в 1971 году. Он дебютировал в главной роли в спектакле «Бравый солдат Швей». В 2020 году он стал лауреатом премии «Золотая маска». Кроме того, Желтоухов являлся заслуженным артистом РСФСР и народным артистом РСФСР.