Космонавт Волынов назвал версию гибели Гагарина

Он рассказал, что, согласно одной из версий, Гагарин мог погибнуть в результате столкновения самолета с метеорологическим шаром-пилотом, который запустил солдат. Этот аппарат весит около килограмма, его нельзя разглядеть заранее при полете на большой скорости, а от столкновения с ним остеклением фонаря на большой скорости «мало не покажется».