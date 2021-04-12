Космонавт Волынов назвал версию гибели Гагарина

Гагарин, как сообщал «Рамблер», погиб 27 марта 1968 года при выполнении тренировочного полета на самолете МиГ-15УТИ над Владимирской областью. По официальной версии, Гагарин и летевший вместе с ним инструктор Владимир Серегин совершили резкий маневр и сорвались в штопор из-за изменения воздушной обстановки.
«Трудно сказать. Ничего не понятно. Версий много, какая из них истинная — не узнать», — заявил сегодня Волынов, который входит в комиссию по расследованию причин гибели Гагарина.
Он рассказал, что, согласно одной из версий, Гагарин мог погибнуть в результате столкновения самолета с метеорологическим шаром-пилотом, который запустил солдат. Этот аппарат весит около килограмма, его нельзя разглядеть заранее при полете на большой скорости, а от столкновения с ним остеклением фонаря на большой скорости «мало не покажется».
Ранее космонавт Алексей Леонов заявлял, что причиной изменения воздушной обстановки, приведшей к гибели Гагарина, мог стать несанкционированно находившийся в районе полета истребитель Су-15, который совершил приведший к трагедии маневр по неосторожности.