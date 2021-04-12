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Шесть новых суперсервисов появится на портале госуслуг

Газета.Ruиещё 4
2 часа назад
Кабинет министров России анонсировал запуск шести новых суперсервисов на портале "Госуслуги" в 2021 году, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя правительства Дмитрий Чернышенко.
Шесть новых суперсервисов появится на портале госуслуг
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"В 2021 году мы планируем запустить еще шесть суперсервисов", - сообщает он.
Также Чернышенко раскрыл названия этих сервисов: "Уведомление и обжалование штрафов за нарушение ПДД онлайн", "Правосудие онлайн", "Рождение ребенка", "Утрата близкого человека", "Трудовая миграция онлайн" и "Мое здоровье онлайн".
Ранее Михаил Мишустин рассказал, что в России появится Единый реестр видов надзора. Этот реестр сможет анализировать данные и принимать на их основе управленческие решения. Это также повысит унификацию всех данных о контроле в стране.
Общество,Михаил Мишустин,Дмитрий Чернышенко,ИТАР-ТАСС,Россия,
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