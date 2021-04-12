Шесть новых суперсервисов появится на портале госуслуг

"В 2021 году мы планируем запустить еще шесть суперсервисов", - сообщает он.
Также Чернышенко раскрыл названия этих сервисов: "Уведомление и обжалование штрафов за нарушение ПДД онлайн", "Правосудие онлайн", "Рождение ребенка", "Утрата близкого человека", "Трудовая миграция онлайн" и "Мое здоровье онлайн".
Ранее Михаил Мишустин рассказал, что в России появится Единый реестр видов надзора. Этот реестр сможет анализировать данные и принимать на их основе управленческие решения. Это также повысит унификацию всех данных о контроле в стране.