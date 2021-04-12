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Жители Воронежа «сразились» за просроченные продукты и попали на видео

Александр Кузьмин
23 минуты назад
На севере Воронежа жители устроили сражение за просроченные продукты. Видео, снятое очевидцем, публикует канал «Москва 24».
На кадрах можно увидеть, как сотрудница супермаркета пытается довезти тележку до мусорного контейнера. Женщину быстро оттесняют ожидающие просрочки жители. Они разбирают содержимое за считанные минуты. Стоит отметить, что один из «воинов» за продукты относит свой приз в белый внедорожник.
Очевидец, снявший на кадры борьбы за еду, отметил, что не в первый раз наблюдает эту картину, и подчеркнул, что в данном случае речь о нищете не идет.
Общество,Видео,
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