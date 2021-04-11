"Хотел бы подтвердить нашу заинтересованность в восстановлении регулярного авиасообщения между Россией и египетскими курортными городами, - сказал он. - Рассчитываю, что полеты чартерных рейсов из России в Шарм-эш-Шейх и Хургаду будут возобновлены уже в ближайшее время".
"Российско-египетские отношения поступательно развиваются по многим направлениям. Несмотря на пандемию коронавируса, поддерживается интенсивный политический диалог, - подчеркнул Лавров. - Например, в марте этого года в Каире прошли двусторонние межмидовские консультации на уровне заместителей министров по европейской проблематике, а также по вопросам взаимодействия наших стран в ООН и правочеловеческой тематике".