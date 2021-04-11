Умер герой СССР Иван Жуков

Иван Жуков родился 31 декабря 1934 года во Владимире и окончил в родном городе среднюю школу. В 1953 году Жуков был призван на службу в Советскую Армию, после чего в 1957 году окончил Оренбургское военное авиационное училище летчиков, в 1967 году - Военно-воздушную академию. С 1967 года служил старшим инструктором-летчиком 764-го истребительного авиаполка, дислоцировавшегося на аэродроме Большое Савино в Перми. В 1988 году Иван Жуков был уволен в запас, он награжден орденами Ленина, Красной Звезды, медалями.