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Умер герой СССР Иван Жуков

ТАССиещё 1
11 апреля 2021
Уроженец Владимира, герой СССР, летчик-испытатель, полковник Иван Жуков умер на 87-м году жизни. Об этом сообщается на странице Владимирского регионального отделения организации "Волонтеры Победы".
Умер герой СССР Иван Жуков
Фото: zebra-tv.ruzebra-tv.ru
"Не стало Ивана Ефимовича Жукова, летчика-испытателя, Героя Советского союза, полковника Советской Армии", - говорится в сообщении.
Иван Жуков родился 31 декабря 1934 года во Владимире и окончил в родном городе среднюю школу. В 1953 году Жуков был призван на службу в Советскую Армию, после чего в 1957 году окончил Оренбургское военное авиационное училище летчиков, в 1967 году - Военно-воздушную академию. С 1967 года служил старшим инструктором-летчиком 764-го истребительного авиаполка, дислоцировавшегося на аэродроме Большое Савино в Перми. В 1988 году Иван Жуков был уволен в запас, он награжден орденами Ленина, Красной Звезды, медалями.
Имя героя носит средняя школа 2 города Владимира, где стоит парта, за которой учился Иван Жуков.
Общество,Николай Антошкин,Иван Жуков,
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